Курганские полицейские собрали более 1,5 млн рублей для поддержки мобилизованных

Коллектив УМВД Росси по Курганской области собрал более 1,5 млн рублей для поддержки мобилизованных и их семей. Средства перечисляют как простые граждане, так и предприниматели, коллективы предприятий.

Губернатор Вадим Шумков отметил, что с большой благодарностью воспринимаю такое движение. «Люди несут вещи, продукты питания, перечисляют денежные средства. Это дорогого стоит. Я уже говорил, что бюджет несет существенные затраты на приобретение экипировки и снаряжения для наших парней. Мы уже приобрели многое, а сейчас размещаем еще больший заказ на целый ряд позиций – от одежды и масхалатов до средств обогрева и товаров двойного назначения. По их получению сразу будем отправлять. Параллельно мы осуществляем значительную помощь и нашей военной части и другим специальным службам, работающим на территории Донбасса. Стараемся отработать все запросы на поддержку – ведь там также служат наши парни. Сейчас нам предстоит вести работу еще с одной категорией – семьями мобилизованных. Это и решение наиболее острых для них вопросов и матпомощь. В этих условиях и бюджет и система социальной защиты испытывают серьезную нагрузку. Оттого вдвойне спасибо всем кто откликнулся и поддержал», - отметил глава региона.

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