Курганские полицейские знакомятся с условиями жизни прибывающих в регион соотечественников

Зауральские полицейские знакомятся с условиями обустройства и интеграции прибывших в регион соотечественников. По программе, граждане, переехавшие в наш регион из бывших республик СССР, могут рассчитывать на социальную поддержку от государства.

Семья Надежды Ткаченко переехала по программе переселения в Курганскую область из Республики Казахстан летом 2018 года, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.Ранее в городе Петухово супруги Ткаченко бывали неоднократно, там проживают родственники. Населенный пункт понравился будущим соотечественникам. Приглашения со стороны родственников жить в России помогли принять решение о перемене места жительства. Поддержали начинание и родители.

Вместе с мужем и сыном Надежда приехала в Петухово летом 2018 года. Женщина устроилась на работу в детский сад. От коллеги узнала о возможности участия в программе переселения соотечественников. В октябре 2019 года женщина обратилась с заявлением об участии в государственной программе, в ноябре уже получила свидетельство участника. В прошлом году семья переехала в Курган и проживает в собственной квартире.

За это время Надежда и члены ее семьи приобрели гражданство Российской Федерации, получили государственные гарантии и социальную поддержку, предоставляемые за счет средств федерального и регионального бюджетов.

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