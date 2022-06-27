Курганские пожарные поставили крупному ТРЦ «пятерку»

Курганский торгово-развлекательный центр «ГиперСити» прошел проверку на предмет пожарной безопасности на «пятерку». Таким оказался результат профилактического визита, который сегодня, 27 июня, провели сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области.

- Мы осмотрели все системы противопожарной защиты – пожарную сигнализацию, систему дымоудаления, пути эвакуации и первичные средства пожаротушения. Все оказались в норме. Кроме того, в «ГиперСити» оборудованы безопасные зоны, которых нет ни в одном другом крупном торгово-развлекательном центре нашего региона, и система передачи сигнала о пожаре на центральный пульт пожарной связи без участия человека. В связи с этим «ГиперСити» присвоена средняя категория риска в случае возникновения пожара, - сообщил «Новому миру» заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Алексей Яров.

Он напомнил, что изначально в здании, где сейчас находится «ГиперСити», располагался производственный корпус завода КЗКТ. Тот не был предназначен для массового пребывания людей. Поэтому перед строительством торгово-развлекательного центра были разработаны специальные технические условия для обеспечения пожарной безопасности персонала и посетителей.

- Наши проверки показывают, что все технические условия на объекте соблюдены. В связи с этим, если переходить на общепонятный язык, за обеспечение пожарной безопасности «ГиперСити» можно смело поставить «пятерку», - констатировал главный государственный инспектор Курганской области по пожарному надзору Алексей Яров.

Николай Волков.

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