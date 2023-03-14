Курганские пожарные завоевали медали областного чемпионата по грэпплингу

Курганские огнеборцы завоевали золотые медали на чемпионате и первенстве области по грэпплингу.

Сотрудники МЧС выступали в возрастной группе 2002 год и старше.В весовой категории 77 кг золотую медаль по итогам двух поединков завоевал заместитель начальника пожарно-спасательной части № 15 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области Арсен Доев,сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В весовой категории 66 кг по итогам трех поединков лучшим стал командир отделения 4 пожарно-спасательной части 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области Илья Кашин.

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