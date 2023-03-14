Новый мир
Курган -1o
Курс ЦБ:$75,4680,61
16+
Версия для слабовидящих

Курганские пожарные завоевали медали областного чемпионата по грэпплингу

Стали лучшими в своих весовых категориях.

14 марта, 2023 - 10:35

Курганские огнеборцы завоевали золотые медали на чемпионате и первенстве области по грэпплингу.

Сотрудники МЧС выступали в возрастной группе 2002 год и старше.В весовой категории 77 кг золотую медаль по итогам двух поединков завоевал заместитель начальника пожарно-спасательной части № 15 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области Арсен Доев,сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В весовой категории 66 кг по итогам трех поединков лучшим стал командир отделения 4 пожарно-спасательной части 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области Илья Кашин.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

14 марта, 2023 - 10:35

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество