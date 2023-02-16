Курганские православные соберутся на V зимний слёт молодежи

Пятый зимний слёт православной молодежи Курганской епархии пройдёт 18 февраля у села Глядянское Курганской области. Сбор назначен на 13.00 часов возле храма Архангела Михаила. Участники побывают на экскурсия по строящемуся храму, затем все переедут в так называемые Топольки - любимое место летнего купания на берегу реки Глядяны.

Настоятель прихода иерей Константин Балин сообщил, что для участников слёта подготовлена интересная и насыщенная программа: катание на снегоходах, лазертаг, игра «Царь горы», весёлые состязания и подвижные игры. Программу специально готовили работники Центра социального обслуживания населения, районного Дома культуры и библиотеки.

Участников слета собираются накормить блюдом «шулюм-булюм» из полевой кухни, после чего им предоставят время для неформального общения. Организаторы слёта обращаются ко всем желающим принять участие одеваться как можно теплее.

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