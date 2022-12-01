Курганские предприниматели взяли льготные кредиты на 408 миллионов рублей

С марта по октябрь 2022 года представители малого и среднего бизнеса Курганской области получили государственную поддержку в виде льготных кредитов на сумму 408 млн рублей.

В июле текущего года С марта по октябрь по льготной программе стимулирования кредитования предприниматели региона оформили 73 кредита на пополнение оборотных средств на сумму 329 млн рублей и 6 кредитов на инвестиционные цели на 79 млн рублей.

Корпорация МСП и Банк России изменили условия программы льготного кредитования: теперь ставка по кредитам привязана к ключевой и не может превышать ее более чем на 3% для среднего бизнеса, на 4% – для малых предприятий и на 4,5% – для микробизнеса. На сегодня ставка составляет соответственно 10,5%, 11,5% и 12,5% годовых для разных категорий заемщиков.

Все другие параметры льготного финансирования по программе Корпорации МСП и Банка России остаются прежними: размер кредита – от 3 млн до 1 млрд рублей для малого и среднего бизнеса, до 500 тыс. рублей – для самозанятых. Срок кредита – до трех лет.

Деньги можно направить на пополнение оборота, инвестиции или рефинансирование кредита, который был взят раньше. Наряду с представителями МСП льготные кредиты могут получить самозанятые и индивидуальные предприниматели.

За год кредитный портфель субъектов малого и среднего бизнеса в регионе вырос на 20% и на 1 октября 2022 года составил почти 21 млрд рублей.

По информации Отделения Курган Банка России.

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