Курганские предприниматели за три месяца приобрели 1100 лицензий отечественного софта

За 3 месяца 2022 года 729 малых и средних компаний Курганской области приобрели 1 100 лицензий отечественного облачного ПО со скидкой 50%, утверждают в департаменте информационных технологий и цифрового развития региона.

Программа Минцифры России по цифровизации малого и среднего бизнеса позволяет приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. Всего в программе сейчас числится 98 программных продуктов. Представители малого и среднего бизнеса могут приобрести этот софт со скидкой 50%.

В настоящий момент доступно уже более 130 программных продуктов от 29 российских производителей. Для получения меры поддержки от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя. Единственное требование – нахождение в реестре МСП.

В I квартале 2022 г. 729 малых и средних предприятий Курганской области приобрели 1 100 лицензий со скидкой 50% на общую сумму более 2 млн. рублей, что составляет 3,5% от общей численности МСП региона. К примеру, в регионах УФО охват субъектов МСП новой мерой поддержки за 3 месяца 2022г. составил: ЯНАО – 2,80%, Тюменская область – 2,65%, ХМАО – 2,26%, Свердловская область – 1,8%, Челябинская область – 1,77%.

В профильном департаменте всерьез считают, что данная мера поддержки может повысить эффективность малых и средних компаний в результате цифровизации и внедрения отечественных облачных решений.

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