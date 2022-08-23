Курганские предприятия могут получить компенсацию части затрат на оборотные кредиты

Агентство технологического развития Курганской области объявляет прием заявок на гранты, предназначенные для компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам. Речь идет о договорах, заключенных с целью пополнения оборотных средств. Подать заявку можно только в один день – 29 августа.

На меру поддержки могут рассчитывать промышленные предприятия, зарегистрированные в Курганской области и работающие на ее территории не менее двух лет, а также соответствующие требованиям, определенным постановлением российского правительства.

Грант предоставляется в виде целевого финансирования на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение процентов по оборотным кредитам. С помощью гранта курганские предприятия могут компенсировать до 90% от фактически уплаченных процентов по кредитному договору, но не более размера ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату уплаты процентов.

Совокупный объем финансовой поддержки на одно предприятие – до 50 млн рублей. Подробную информацию о грантовой поддержке можно получить, обратившись в региональное Агентство технологического развития по тел. 8-800-250-47-31 (пн-пт с 9:00 до 18:00), а также на сайтах: invest45.ru, atr45.ru.