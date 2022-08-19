Курганские предприятия могут создать для сотрудников временные работы

Если предприятие попадает в сложную экономическую ситуацию и вынуждено вводить режим неполного рабочего времени или временную приостановку работ, государство помогает ему сохранить трудовой коллектив и организовать для работников временные работы. Об этом механизме сегодня, 19 августа, в ходе прямого эфира, проведенного в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте», рассказал начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов.

- В этом случае предприятие может организовать для своих сотрудников работы по благоустройству внутренних и прилегающих территорий, которые не требуют какой-либо специальной подготовки. Государство будет возмещать предприятию часть затрат, которые связаны с оплатой персонала, привлеченного к таким временным работам. Размер субсидии из федерального бюджета составит 72 тысячи рублей на одного трудоустроенного, продолжительность выделения субсидий – до 3 месяцев, - сообщил Игорь Ксенофонтов.

Данный механизм был разработан и внедрен Правительством РФ для снижения напряженности на рынке труда, которая могла наступить после введения против нашей страны западных санкций.

- Впрочем, на сегодняшний день эта мера поддержки в нашем регионе не востребована. Все предприятия работают в режиме полного рабочего дня, - уточнил начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области.

Николай Волков.