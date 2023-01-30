Курганские предприятия переработки экспортировали продовольствия на рекордную сумму – 50 млн долларов

За 2022 год предприятия перерабатывающей промышленности продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья экспортировали на рекордную сумму - 49,8 млн долларов США.

По информации департамента агропромышленного комплекса, продукты питания и напитки поставлялись в 16 стран, такие как Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Китай, Таджикистан, Монголия, Туркмения, Киргизия, Армения, Грузия. Преимущественную долю экспортируемых товаров составляют кондитерские изделия, молочная продукция, консервы, дрожжи хлебопекарные, воды минеральные и сладкие газированные, мука.

В 2022 году курганские предприятия переработки освоили 210 новых наименований продукции.Сейчас местная продукция поставляется в 67 регионов Российской Федерации.

Увеличению производства продукции способствовали меры государственной поддержки. Впервые из областного бюджета в 2022 году предоставлено 7 грантов на реализацию проектов, основанных на образовании (создании) сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на общую сумму 21,0 млн рублей. Из них «Зауральское молоко» в Альменевском районе на производство сыров, «Пушкино» в Куртамышском районе на переработку молока, «Курган Эдельбай» в Притобольном районе на переработку мяса.

По словам директора департамента АПК Павла Кощеева, перспективы дальнейшего развития пищевой и перерабатывающей промышленности определены в региональной программе развития АПК, где поставлена задача – обеспечить объемы производства пищевой продукции к 2025 году не менее 107,5 % в сопоставимой оценке к 2020 году.

- Реализация инвестиционных проектов по открытию новых производств, модернизация действующих производств, расширение рынков сбыта выпускаемой продукции позволит выполнить поставленные задачи, - сказал Кощеев.