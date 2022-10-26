Курганские приходские швеи-мастерицы помогают мобилизованным с балаклавами

Мастерицы Свято-Троицкого прихода города Кургана шьют балаклавы для мобилизованных военнослужащих.

Координатор проекта Наталья Остапчук рассказала: «Каждая из нас испытывала потребность участия в общем деле. Поэтому, когда стали обсуждать, участвуем или нет в помощи мобилизованным, у нас сомнений не было, был только вопрос – что мы можем сделать. О своем намерении рассказали настоятелю протоиерею Михаилу Кучерову. Отец Михаил благословил, посоветовал нам узнать, в чем есть потребность и делать, но чтобы участие было только добровольным. Решили, что будем шить балаклавы».

Наталья Остапчук пояснила, что мастерицы нашли в интернете три выкройки, определились с тканью. «Занимались этим все вместе на занятии старшей группы, и поначалу у нас ничего не получилось. Образец, который мы сшили, никуда не годился. Очень расстроились. Мы думали, что все сделаем легко и быстро, нужно только взяться, вещь-то простая. На следующем занятии уже занимались только балаклавами. Настроили машины и оверлок на этот флис. Мастер швейного дела Ольга Ивановна Слыхова подобрала вид шва, распределились, кто какую операцию делает. Сшили, примерили. И у нас получилось! Как мы радовались! Слава Богу! Дальше все уже было проще», - поделилась радостью координатор проекта.

Первый кусок купленной ткани разошёлся на 23 балаклавы. Конечно, было принято решение ещё купить ткань. Дочери мастериц – девочки из младшей группы – часть раскроили и сшили. Ирина Арефьева, к примеру, с двумя дочерьми шила дома до ночи. Швеи планируют после следующего занятия отнести все изделия в Центр гуманитарной помощи при Порт-Артурском приходе, где собирают вещи для мобилизованных, сообщает Курганская епархия.

Проект «Швейная мастерская «Мастерицы» реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

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