Курганские приставы собрали 300 экземпляров детской литературы для Донбасса

УФССП России по Курганской области присоединилось к сбору детской художественной, научной, образовательной и развивающей литературы для библиотек и школ Донецкой и Луганской народных республик. В рамках всероссийской акции «Книги – Донбассу» сотрудники структурных подразделений смогли передать региональным координаторам акции около трехсот современных изданий.

«Дети должны учиться и развиваться. Близится 1 Сентября, поэтому мы с коллегами оперативно - буквально за несколько дней - собрали книги для ребят самых разных возрастов и интересов: от книжек-игрушек, букварей и сказок русских писателей до энциклопедий, научных изданий и сборников классических произведений Пушкина, Гоголя, Достоевского, Горького, Куприна, Булгакова и других авторов, - рассказал врио руководителя УФССП России по Курганской области – главного судебного пристава Курганской области Дмитрий Леонов. – На предложение принять участие в акции откликнулись все подразделения, в том числе из отдаленных районов региона».

Гуманитарный груз судебные приставы рассортировали по коробкам (в зависимости от тематики произведений) и доставили в один из пунктов приема в Кургане для дальнейшего распределения и отправки в ДНР и ЛНР.

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