Курганские приставы взыскали почти полмиллиарда рублей алиментов

По всем основном показателям работа судебных приставов Курганской области была улучшена, по сравнению с 2021 годом. Это отметила в своем докладе главный судебный пристав региона Ирина Уварова в ходе заседания итоговой коллегии.

«2022 год был сложным как для всей нашей страны, так и для нашего управления. Понятно, что совершенно обоснованно мы работали в условиях повышенной контрольности. Это было связано с максимальным увеличением контрольных мероприятий для обеспечения безопасности в судах, для сохранения жизни и здоровья людей, которые находятся в судах, это наша святая обязанность. С усилением контрольных мероприятий на постах №1 мы задержали более 80 человек, находящихся в федеральном розыске, предотвратили пронос запрещенных предметов более 2-х тысяч раз, в основном это было огнестрельное оружие. Мы составили более 4-х тысяч протоколов об административных правонарушениях. То есть во всех сферах нашей деятельности было усиление контрольных мероприятий», - отметила руководитель УФСПП России по Курганской области.

Ирина Уварова рассказала и о сфере исполнительного производства: «Мы традиционно нацелены на повышение нашей эффективности, результативности нашей деятельности. В первую очередь это взыскание алиментов, это наиболее важная социально-значимая категория документов, которая всегда у нас лежит на поверхности. И мы стараемся максимально уделять внимание этому направлению. Почти полмиллиарда рублей в прошлом году удалось взыскать в пользу детей, более 90% взыскателей получили денежные средства на содержание детей. Это очень хороший результат, он увеличился в полтора раза, по сравнению с 2021 годом. Мы повысили свою результативность. И это самый отрадный, самый правильный, самый нужный результат, к которому мы стремимся».

Взыскания заработной платы также на особом контроле. Приставам удалось взыскать более 20 миллионов рублей в рамках принудительного исполнения, более 70% взыскателей получили заработную плату в полном объеме.

«Безусловно, вся наша деятельность очень непростая, сопряжена с усилением мер принудительного исполнения. Более 5 тысяч арестов имущества в прошлом году нами было произведено, более 50 тысяч должников были ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Более 1 тысячи уголовных дел было возбуждено в отношении должников, которые уклонялись от выплаты по различным видам задолженностей. Поэтому все меры, которые мы принимали, привели к тому, что по всем основным принципиальным категориям мы движемся вперед», - подчеркнула главный судебный пристав Курганской области.

Она отметила, что задачи на этот год остаются прежними. Это увеличение результативности, обеспечение как можно большего количества исполнительных документов, по которым в полном объеме будет погашены задолжности. Конечно, у приставов всегда остается на передовой социальная работа с детьми, с широкими слоями населения.

Ирина Уварова также отметила нехватку кадров: «92% укомплектованность на сегодняшний день у нас. Этого недостаточно, особенно в условиях работы в судах, на постах №1, ведь требуется 100% закрытие этих позиций, и мы приглашаем на службу всех граждан, кто желает надеть погоны, взять на себя повышенные обязательства, служить Родине и гражданам Курганской области».

Стоит отметить, что тем, кто решит пойти на службу в УФССП, придется пройти очень серьезный отбор.

Василий Малухин. Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.