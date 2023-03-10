Курганские производители молока ищут аналоги импортных заквасок

Уральские производители молочной продукции адаптировались к санкционным условиям и решили проблему замещения импортных ингредиентов. При этом участники молочного рынка отмечают снижение рентабельности. Об этом говорится в мартовском докладе Банка России «Региональная экономика», в котором содержится обзор широкого спектра экономической информации – данных статистики, опросов предприятий и мнений экспертов.

По прогнозам экспертов, в 2023 году на Урале появится несколько новых молочных комбинатов. Ввод новых мощностей может повлечь за собой рост объемов производства товарного молока.

Однако большинство опрошенных участников рынка говорят об уменьшении прибыли от производства молочной продукции. С другой стороны, потребители все чаще предпочитают молочные продукты с малой добавленной стоимостью.

В этих условиях производители вынуждены искать варианты замены импортных ингредиентов. Например, для приобретения качественных заквасок предприятия-переработчики меняют схемы поставок. Часть предприятий федерального округа полностью переходит на компоненты отечественного производства. Так, на одном из предприятий в Курганской области, чтобы исключить зависимость от зарубежных поставщиков, открыли собственное производство по выращиванию кефирных грибков. На их основе создают натуральные закваски.

Фото ООО "Молоко Зауралья"

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