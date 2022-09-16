Курганские промышленники участвуют в WORLD FOOD MOSCOW

Сегодня, 20 сентября, в Москве начала работу 31-я международная осенняя выставка продуктов питания WORLD FOOD MOSCOW.

Президент Торгово-промышленной палаты Кургана Илья Назаренко на своей странице в соцсети «Вконтакте» написал: «В третьем павильоне Крокус-Экспо свою продукцию представляют более 300 компаний из разных стран мира. Курганскую область на выставке представили: ООО «Фруктолайн Экспорт», ООО «Сатурн» под торговой маркой «Курганский мясокомбинат» и ИП Каширин Д.В. под торговой маркой ООО «Велес». Илья Назаренко поделился фото с мероприятия.

Всего в международной выставке принимают участие более 700 компаний из 24 стран мира. Состоятся форум лидеров продовольственного бизнеса, дискуссии, фокус-сессии, кулинарное шоу. Шеф-повара из Ассоциации Chefs Team Russia приготовят оригинальные блюда из продукции участников выставки. Специально для «Кулинарного марафона» будет построена настоящая кухня и зрительный зал. В финале каждой сессии посетители выставки WorldFood Moscow 2022 смогут продегустировать приготовленные блюда.

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