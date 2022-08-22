Курганские работодатели получают субсидию за трудоустройство молодежи

Работодатели, которые трудоустраивают молодежь в возрасте от 16 до 30 лет включительно, получают бюджетную субсидию. Детали механизма в ходе прямого эфира, который прошел в группе Правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте», раскрыл начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов.

- В случае приема на работу молодого гражданина работодатель может 3 раза получить субсидию из бюджета. Первая поступает через первый месяц после трудоустройства, второй раз – через 3 месяца, и третий раз – спустя 6 месяцев после трудоустройства. Размер субсидии за 6 месяцев составляет около 62 тысяч рублей на одного работника, - сообщил Игорь Ксенофонтов.

Отметим, что в настоящий момент мера государственной поддержки распространяется на отдельные категории молодежи. К ним относятся лица, не имеющие профессионального образования, граждане с инвалидностью, граждане с несовершеннолетними детьми, выпускники учебных заведений, которые не смогли найти работу в течение 4 месяцев после окончания учебного заведения, и некоторые другие категории граждан.

Николай Волков.