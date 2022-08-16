Курганские ребята поехали на смену в детский центр «Океан»

По инициативе уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой во Всероссийском детском центре «Океан» началась смена для участников детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Участие в смене примут 240 ребят.

Курганская делегация также станет участником этого события. Наши девочки вместе с другими форумчанами примут участие в мастер-классах, акциях, тренингах, а также обсудят детские проектные идеи в области обеспечения прав детей. Помимо этого пройдут дискуссии и интерактивные площадки «Дети. Право. Ответственность», выборы Совета при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка и многое другое. 26 августа подростки встретятся с Марией Львовой-Беловой.

Участники обменяются опытом, займутся нормотворческой деятельностью. Форум ДОС продлится до 1 сентября.

Детские общественные советы при уполномоченных по правам ребёнка являются консультативно-совещательными органами, которые позволяют вовлечь детей в обсуждение вопросов, затрагивающих их интересы.

Информация и фото предоставлены официальной страницей уполномоченного по правам ребёнка в Курганской области со ссылкой на Всероссийский детский центр «Океан».

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