Курганские регистраторы рассматривают документы мобилизованных вне очереди

Документы от мобилизованных граждан и членов их семей рассматриваются в Управлении Росреестра по Курганской области в кратчайшие сроки. Об этом сегодня, 1 декабря, на пресс-конференции сообщил руководитель ведомства Александр Чередниченко.

- Естественно, мы, как и все российское общество, не могли остаться в стороне и тоже захотели оказать мобилизованным и их родственникам посильную помощь. Поэтому в нашем управлении заведен порядок: как только к нам поступают документы от таких людей, мы их рассматриваем в приоритетном порядке и в кратчайшие сроки, - указал Александр Чередниченко.

В курганское управление Росреестра документы поступают из Многофункционального центра. Чтобы специалист МФЦ сделал на них особую пометку, мобилизованным и членам их семей нужно предъявить повестку о мобилизации или справку из военного комиссариата.

- Для данной категории граждан в Управлении Росреестра по Курганской области также открыта ежедневная «горячая линия», ее телефон (3522) 41-95-32. По нему можно получить оперативную и бесплатную консультацию по процедуре государственной регистрации права собственности или постановки объекта на кадастровый учет, - сообщил Александр Чередниченко.

Помимо этого Управление Росреестра по Курганской области предложило, чтобы организации, которые ведут кадастровые работы, предоставляли мобилизованным и их родственникам скидки.

- На наше предложение откликнулось сразу несколько организаций. Так, ГБУ «Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости» предоставляет скидку в размере 10%, ООО «ГИС-сервис» - до 20%, ООО «Сибирь-Тэкс» - от 10 до 20 процентов, а ООО «Землеустроительное предприятие “Сфера”» вообще предоставляет свои услуги для мобилизованных бесплатно, - рассказал Александр Чередниченко.

Николай Волков.

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