Курганские родители и педагоги-наставники написали ЕГЭ по русскому языку

Ежегодная всероссийская акция «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» проводится в Кургане в 7-й раз. В этом году пишут в школе №48, а предметом для сдачи выбрали русский язык.

«Проводится эта акция для того, чтобы снять психологическое напряжение у участников государственной итоговой аттестации. Дело в том, что при сдаче экзаменов знания, конечно, важны, но важен еще и психологический настрой. Родители и общественность приняли участие в этой акции и в дальнейшем смогут объяснить своим ребятам, соседям, участникам экзамена, которые будут сдавать его в будущем, как это все происходит», - рассказала начальник отдела оценки качества образования департамента образования и науки Курганской области Ирина Новоселова.

Участники пробного экзамена проходят всю процедуру допуска, как на настоящем ЕГЭ. С собой можно взять только паспорт, черную гелиевую ручку и небольшой набор разрешенных средств обучения - у каждого предмета свои. Задания настоящие, но их количество уменьшено, и время сокращено, на решение тестов и написание сочинения дается лишь час, тогда как детям отводятся 3 часа 55 минут.

У Екатерины Жильцовой дочь будет сдавать ЕГЭ в следующем году. Она пришла посмотреть, как это будет происходить. Сама она сдавала настоящий ЕГЭ, когда еще действовал тестовый период.

«Я уже плохо помню, это было так давно. Но волновались все. Сейчас просто хочется, чтобы это не так волнительно было для наших детей. Чтобы иметь возможность помочь им, мы решили пройти. Сейчас же столько сервисов есть и сайтов, на которых можно проверить. Из-за этого сложнее детям сдавать тесты. Раньше мы вынуждены были все это учить для того, чтобы правильно сделать домашнее задание. А сейчас они могут проверить в режиме онлайн. Сейчас им сложнее, больше соблазнов как-то «слевачить», - поделилась Екатерина.

Сдающие узнают, как проходит инструктаж, как создается спокойная психологическая обстановка в аудитории.

«Главное, по-моему, готовиться самостоятельно, не рассчитывая не на какие готовые ответы, на подсказки и даже на репетитора. Потому что на экзамен нужно пойти со спокойной уверенностью — видел, делал, смогу и сейчас справлюсь тоже отлично. Системной работы в течение школьных лет достаточно, чтобы сдать экзамен. Конечно, если спохватишься за месяц, то это практические нереально. А так, стабильная подготовка, и все в твоих руках», - отметила участник акции, учитель русского языка и литературы гимназии №19 Вера Котикова.

Критерий оценивания разработан Рособрнадзором. Участники акции, желающие узнать результаты после проверки предметной комиссии, могут сделать это в течение 1-2 дней.

Василий Малухин. Фото автора.

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