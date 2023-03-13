Курганские родители оформили ежемесячную выплату из маткапитала на 351 ребенка

Из-за нововведений с этого года ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше местные семьи могли направить деньги из матакапитала на эти цели только при появлении второго ребенка. При этом родители получали одну выплату, даже если в семье несколько детей до 3 лет. С недавнего времени стало возможным одновременно получать выплаты из материнского капитала плюс единое пособие на одного и того же ребенка, пояснили в отделении СФР по Курганской области.

Размер ежемесячной выплаты из маткапитала составляет один прожиточный минимум ребенка, установленный по региону. В Курганской области сумма выплаты составляет всего 13 874 рубля. Деньги даются семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека без учета имущественной обеспеченности и занятости родителей.

Однако в таких семьях должны учесть, что сведения о доходах берутся за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за первого месяц и до месяца подачи заявления. Это значит, что при обращении за выплатой в марте 2023 года будут учитываться доходы с февраля 2022 года по январь 2023 года включительно.

Оформить выплату из МСК можно на портале Госуслуг, в МФЦ или лично в клиентских службах регионального СФР. Все остальные документы фонд запросит самостоятельно. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней. Ежемесячная выплата из маткапитала устанавливается на год и выплачивается в текущем месяце за предыдущий.

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