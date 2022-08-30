Курганские родители смогут задать вопросы главе Минпросвещения России

Российское Министерство просвещения использует современный цифровой формат взаимодействия с родителями. Накануне нового учебного года глава министерства Сергей Кравцов проведет Общероссийское родительское собрание в формате видеоконференции. Ожидается участие в мероприятии и курганских родителей.

Министр просвещения Российской Федерации расскажет о ходе капитального ремонта общеобразовательных школ в регионах, родительском контроле за ремонтом и строительством учреждений, «золотом стандарте» образования, единой образовательной программе и многом другом. Исходя из данных мониторинга обращений, направленных в Минпросвещения России к собранию, это те вопросы, которые больше всего волнуют родителей.

Встреча пройдёт в формате открытого межрегионального диалога с подключением из всех округов страны. Прямой эфир с родительским сообществом пройдет 31 августа в 10:30 по московскому времени. Посмотреть его можно будет в онлайн-трансляции.

Источник фото: Сайт Минпросвещения России