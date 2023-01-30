Курганские росгвардейцы – одни из лучших на Урале

Новый начальник Управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко оценил профессиональный уровень своих подчиненных. Он был назначен на должность в конце ноября прошлого года и за пару месяцев успел познакомиться с личным составом.

- Это не первое мое место службы. Раньше я служил в поселке городского типа Плесецк Архангельской области, Краснодаре и Волгограде, то есть могу сравнивать. Так вот, курганское управление Росгвардии мне понравилось. Это касается как деловых, так и моральных качеств личного состава. Подразделение способно выполнять поставленные задачи. Это, кстати, доказывают и призовые места, которые оно регулярно занимает по Уральскому округу Росгвардии. По результатам служебно-боевой деятельности курганцы входят в тройку лучших по Уралу, - сообщил полковник полиции «Новому миру».

Добавим, что за 2022 год сотрудники вневедомственной охраны – самого крупного подразделения курганского управления Росгвардии – пресекли 50 противоправных действий на охраняемых объектах. Они задержали более 280 подозреваемых в совершении преступлений, выявили на маршрутах патрулирования свыше 11 тысяч административных правонарушений, передали другим правоохранительным органам более 100 лиц, находившихся в розыске.

Николай Волков.

Фото автора.

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