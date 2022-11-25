Курганские росгвардейцы присоединились к акции «С любовью к маме»

Военнослужащие Управления Росгвардии по Курганской области, чьи близкие люди проживают в других регионах, приняли участие в ежегодной всероссийской ведомственной акции «С любовью к маме», написали трогательные послания.

«Всегда отдаю предпочтение «живым» письмам. Моя мама получит его как раз в праздничный день. Такое поздравление она точно сохранит и будет перечитывать до нашей следующей встречи», - поделился один из участников акции офицер территориального управления Росгвардии старший лейтенант Эльдар Долотов.

Добрые и искренние пожелания своим мамам росгвардейцы оформили на специально разработанных ведомством праздничных бланках.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что видео поздравление подготовили дети военнослужащих и сотрудников тероргана, а также кадеты подшефных Росгвардии курганских школ. Участники акции прочли стихи, в которых признались в любви самому дорогому человеку на свете.

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