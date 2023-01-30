Курганские рукопашники завоевали 50 медалей на турнире в Тюмени

Спортсмены Федерации рукопашного боя Курганской области 28 января выступили на открытом турнире, посвященном памяти мастера спорта России Азамата Шошаева в городе Тюмени.

На ковёр вышли спортсмены Курганской, Тюменской, Свердловской, Новосибирской областей, ХМАО. Наш регион представили 80 спортсменов разного возраста и уровня подготовки, тем самым присоединившись к челленджу, посвященному 80-летию Курганской области. Наши рукопашники показали хороший уровень подготовки и настоящий зауральский характер. Как сообщили пресс-службе Управления по физической культуре и спорту, зауральская команда завоевала около 50 медалей разного достоинства.

Фото Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.