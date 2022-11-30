Курганские самозанятые заработали миллиарды рублей

Самозанятые Курганской области реализовали товаров и оказали услуг на сумму более 2,6 млрд рублей. Об этом сегодня, 30 ноября, заявил директор областного Департамента экономического развития Владимир Ковалев. Информация прозвучала на церемонии открытия Межрегионального форума «Самозанятый – Я занят САМ», который проходит в эти минуты в Фонде «Инвестиционное агентство Курганской области».

- Налоговый режим для самозанятых введен в Курганской области с 1 июля 2020 года. За истекший период пройден большой путь, достигнуты хорошие результаты. Еще год назад в регионе было зарегистрировано 4 299 самозанятых, а на сегодняшний день – уже 18 363 человек, то есть в 4 с лишним раза больше. Это говорит о том, что данная форма ведения своего дела востребована гражданами, - указал Владимир Ковалев.

По его словам, со второй половины 2020 года курганские самозанятые реализовали товаров и оказали услуг на 2 млрд 666 млн рублей. Популярности нового налогового режима способствуют меры государственной поддержки, которые оказывает самозанятым региональное правительство.

- Вовлечение в экономическую деятельность населения является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Курганской области. Для этого создано и действует более 50 мер государственной поддержки. Так, мы выдаем самозанятым микрозаймы под льготную ставку 1% годовых, размер займа может достигать 500 тыс. рублей. Помимо этого Центр поддержки предпринимательства оказывает самозанятым всевозможные консультационные услуги и помогает в продвижении вашего продукта и вашего бренда, в том числе через маркетплейсы, - привел примеры директор областного Департамента экономического развития.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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