Курганские сельчане получат работу и хорошую зарплату

В Щучанском экотехнопарке будут трудиться почти полтысячи человек. При найме на работу содственник будет отдавать предпочтение местным жителям. Об этом сегодня, 20 сентября, съёмочной группе "Нового мира" сообщил начальник службы проектов в сфере экологии Федерального экологического оператора Госкорпорации "Росатом" Артём Поляков.

- Щучанский экотехнопарк строится на площадях бывшего объекта уничтожения химического оружия. На последнем трудилось немалое количество жителей Щучанского и близлежащих районов Курганской области. Они обладают высоким уровнем компетенций, что для нас является, пожалуй, самым важным. Поэтому, создавая здесь новое предприятие, мы решили сохранить костяк трудового коллектива. Разбрасываться профессионалами, тем более в сельской местности, где замену трудно найти, - та роскошь, которую мы не можем себе позволить, - указал собеседник нашего издания.

Напомним, что Щучанский экотехнопарк будет заниматься переработкой отходов 1 и 2 класса опасности. Сейчас бывший объект уничтожения химоружия проходит стадию перепрофилирования. На нем уже трудятся порядка 150 местных жителей. Когда же предприятие выйдет на проектную мощность - ожидается, что это произойдёт в декабре 2023 года, - численность персонала будет доведена до 480 человек. Артём Поляков обещает, что они будут обеспечены хорошей зарплатой и всеми социальными гарантиями.

Николай Волков.

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