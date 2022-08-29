Курганские сельхозпроизводители завалили своими товарами ярмарку в Шадринске

В день празднования Дня города в Шадринске прошла выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции, в которой активное участие приняли сельхозтоваропроизводители Курганской области Российской Федерации. Сыры, кисломолочную продукцию, мед и вяленое мясо представил Далматовский район: ООО «Промыслы Далматовского монастыря», а также и индивидуальные предприниматели Татьяна Бычкова и Мария Любимова.

ООО «Мишкинский продукт» привез замороженные полуфабрикаты, а ООО «Целинный сырзавод» - подсолнечное масло. ЛПХ Алексея Меньщикова из Белозерского района предлагало гостям праздника копченое мясо и грибы.

Участие Курганских сельхозтоваропроизводителей в ярмарочных мероприятиях может быть продолжено. Так 10 сентября 2022 на Троицкой площади Кургана, в рамочном праздновании Дня тружеников села будет работать ярмарка. Торговля сельскохозяйственной продукцией будет осуществляться как со стационарных торговых точек, так и со специализированных автомобилей. В ходе торговли кто-то из аграриев возможно захочет заключить соглашения с учреждениями социальной сферы. В этом плане вся продукция может реализовываться со значительными скидками, - утверждают в департаменте АПК Курганской области.