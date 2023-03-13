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Курганские семьи качают пресс и прыгают в длину

В лидерах – гимназия №30.

13 марта, 2023 - 18:02

Муниципальный этап фестиваля ВФСК «ГТО» среди семейных команд, посвященный 80-летию со дня образования Курганской области, состоялся в Центре тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» города Кургана.

В состязаниях приняли участие три семейные команды. В программу вошли нормативы на гибкость, пресс, силу, прыжок в длину с места.

После завершения выполнения тестов ГТО судейская бригада подвела итоги по 100-очковой таблице оценки результатов. Командное первенство определялось по сумме очков, набранных всеми членами команды за выполнения четырёх  испытаний, уточнили в пресс-службе администрации города.

Семья Еремеевых из школы № 9 стала бронзовым призером. На втором месте  семья Генераловых из школы № 7. Победу в семейном фестивале одержала команда Челядиновых из гимназии № 30.

Победителям предстоит защищать честь города Кургана на областных соревнованиях.

Фото Центра тестирования ГТО города Кургана.

 

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13 марта, 2023 - 18:02

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