Курганские семьи украсили свои коляски, велосипеды и самокаты

В Кургане состоялся «Парад детства», на котором дети и их родители представили свои празднично украшенные средства передвижения, а также самостоятельно изготовленные наряды.

«Сегодня в День защиты детей, в Детском парке проходит традиционное мероприятие, которое город проводит уже на протяжении 10 лет. Это всеми любимый конкурс «Парад колясок». Молодые семьи очень активно в нем участвуют, проявляют свои креативные идеи и хорошее настроение, ведь сегодня праздник, к тому же солнечная веселая погода. Поэтому, я всех родителей, всех ребят поздравляю с этим прекрасным праздником, желаю им мира, добра, благополучия и исполнения всех желаний. И отличного настроения!», - поздравила с праздником глава города Кургана Елена Ситникова.

В конкурсе семейного творчества приняли участие около двух десятков курганских семей.

«Первое июня — это традиционный праздник для нашей страны. Отмечается он очень по-разному, но, прежде всего, это мероприятие для детей. А так как дети у нас разного возраста, то есть игры и конкурсы для малышей, есть задания для детей постарше, где можно подискутировать, обсудить даже серьезные темы. Курганский дом молодежи традиционно проводит «Парад детства». Так называется наш праздник, в котором замечательные жители города, молодые семьи, семьи с маленькими ребятишками украшают свою технику. Раньше это был «Парад колясок», в этой номинации всегда было наибольшее количество участников, а в последнее время на первое место выходит номинация «Велотюнинг», потому что сейчас очень распространена колесная техника. Ребята украшают и велосипеды, и самокаты, велороллы и все, что только возможно», - рассказала директор Курганского дома молодежи Марина Самойлова.

В Детском парке можно было увидеть множество необычных колясок и велосипедов. Почти все они были оформлены в русском народном стиле. Был летучий корабль, лисичка и колобок, аленький цветочек, золотая рыбка, улитки, бабочки и скоморохи. В костюме русской барыни продефилировала со своей коляской Катюша Карпова. Ей всего один год и одиннадцать месяцев. Никого не оставил равнодушным трехмесячный Денис Фаткуллин, выехавший на парад в коляске в виде русской печки, да еще и с настоящими пирогами. Игрушка Петрушка с Марьей искусницей, змей Горыныч и красная шапочка боролись за победу в номинации народный костюм.

«Это Летучий корабль. Я на нем буду выступать. Потому что он очень часто встречается в народных российских мультиках и сказках. Мне нравится, что все сами по себе сделали свои самокаты, мне нравится на них смотреть», - поделился участник конкурса, ученик 4-го класса школы №7 Артем Куликовских.

При выборе победителей жюри учитывало такие критерии как оригинальность, художественно-эстетическое оформление, использование декоративных элементов и прикладных материалов, сложность техники исполнения, артистизм и творчески подход участников к презентации работы. В номинации «Коляска для моего малыша» победу одержала семья Фаткуллиных. Лучшими в номинации «Детский велотюнинг» признали Комогоровых. Самым оригинальным стал народный костюм змея Горыныча, который изготовила семья Сошниковых.

Василий Малухин

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