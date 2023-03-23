Курганские шахматисты привезли с чемпионата Урала четыре бронзовых награды

Вчера, 22 марта года в Югорской шахматной академии (Ханты-Мансийск) завершились чемпионаты Уральского федерального округа по классическим шахматам среди мужчин и женщин.

Напомним, что курганские воспитанники тренера Детско-юношеской спортивной школы № 2 города Кургана Владимира Предеина успешно выступили в чемпионатах по блицу и рапиду, завоевав три бронзовые медали. Поэтому теплилась надежда, что наши шахматисты также достойно выступят и в классике.

Международный мастер Тагир Салемгареев уверенно стартовал в первые дни соревнований и затем продолжительное время держался в тройке лидеров. Однако проигрыш в 8 туре против международного мастера Богдана Белякова не позволила курганцу взойти на пьедестал почета. Всего лишь полочка не хватило Тагиру до «бронзы», и он финишировал с шестью баллами из девяти только лишь на пятом месте.

Все случилось по-другому в женском чемпионате. Кандидат в мастера Алена Волчкова стартовала не столь ярко, долгое время занимая 7 место. Однако финишный рывок курганской школьницы (с 5 по 9 туры она потеряла всего пол-балла и столько же уступила чемпионке из Екатеринбурга Ладе Фроловой) позволил ей в третьем турнире выйти на третью строчку турнирной таблицы.

В июне Алене Волчковой предстоит с 25 июня по 6 июля защищать честь региона в высшей лиге чемпионата России по классическим шахматам в городе Новокузнецке. А затем осенью в Сочи в чемпионате России по блицу и рапиду, где к ней может присоединиться Тагир Салемгареев.

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