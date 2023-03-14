Курганские шахматисты завоевали бронзовые медали на Кубке Югры

В Югорской шахматной академии (Ханты-Мансийск) 13 марта 2023 года прошла церемония закрытия чемпионата Уральского федерального округа по быстрым шахматам среди мужчин и женщин «Кубок Югры». Всего в турнирах участвовало 56 человек из шести регионов УФО.

Достойно выступили на этих соревнованиях воспитанники тренера Детско-юношеской спортивной школа № 2 Владимира Предеина, которые стали бронзовыми призерами чемпионатов по быстрым шахматам.

Международный мастер Тагир Салемгареев набрал 7 очков из 9 возможных, уступив по дополнительным показателям вторую позицию гроссмейстеру из Ханты-Мансийска Алексею Придорожному.

Та же ситуация и у Алены Волчковой, которая набрала 7,5 балла из 9. Она уступила по дополнительным показателям международному мастеру из Салехарда Галине Михеевой.

Для курганской школьницы эта медаль стала уже второй, так как на старте трехтурнирного марафона она заняла третье место в чемпионате по блицу.

Сегодня уральские шахматисты начинают 9-туровые чемпионаты округа по классическим шахматам, которые пройдут по швейцарской системе. Тагир Салемгареев в первом туре играет белыми фигурами с кандидатом в мастера Игорем Мейди (ЯНАО), а Алена Волчкова сыграет черными с югорской шахматисткой Елизаветой Колобановой.

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