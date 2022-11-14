Курганские школьницы попробовали себя в профессиях индустрии красоты

После тестирования участники проекта «Билет в будущее» перешли к профессиональным пробам. На протяжении 2 недель старшеклассники знакомились с профессиями. В этом году ребятам предлагали попробовать себя в 50 направлениях на базе 11 колледжей и техникумов региона.

Например, в Катайском профессионально-педагогическом техникуме молодые люди попробовали себя не только в профессии педагога, но и узнали о работе сварщика. «Мне все очень понравилось, профпробы были очень познавательны и увлекательны, я узнала много нового и интересного. Мы сортировали детали, изготавливали их. Мне очень понравилась сварка. Было интересно посмотреть обучение специальностям на практике. Так понимание об обучении более наглядное, чем просто после просмотра сайта техникума», - отметила девятиклассница Карина Садыгова.

Сегодня этап профессиональных проб завершился в Курганском технологическом колледже.Там для девочек из школы №7 города Кургана была открыта «Индустрия красоты». Школьницы изучили дизайн ногтей и изготовили изделия из бисера: кольца и браслеты.

Благодаря проекту школьники могут не просто узнать что-то о профессиях, но и «примерить» их на себя. Новый опыт поможет будущим выпускникам определиться с профессией и вытянуть «Билет в будущее».

Фото предоставлено Департаментом образования и науки Курганской области.

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