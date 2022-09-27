Курганские школьники и студенты начали занятия с минуты молчания

С минуты молчания начались сегодня, 27 сентября, занятия в образовательных организациях Курганской области, сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки. Педагоги, школьники и студенты почтили память погибших в Ижевской школе №88 Удмуртской Республики во время вооруженного нападения 26 сентября.

«Очень трудно подобрать слова сочувствия и сострадания семьям из города Ижевска, в которых произошла вчера трагедия. Чтобы не допускать подобного, все сотрудники образовательных организаций должны не только знать алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях, но и отработать его на практике вместе с детьми. Именно поэтому в начале учебного года нами было рекомендовано провести учебные эвакуационные мероприятия во всех детских садах, школах, колледжах и техникумах. Всесторонние меры безопасности, принятые у нас в регионе, должны быть действенными и эффективными», - отметил директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров.

После трагического происшествия в Ижевске руководителям образовательных организаций в очередной раз поручено провести дополнительные инструктажи с сотрудниками, отвечающими за безопасность. В Курганской области – более 900 объектов образования. Это школы, садики, учреждения допобразования, колледжи и техникумы. Они разделены на четыре категории, по каждой из которых предъявляются определенные требования к комплексной безопасности. На всех объектах составлены паспорта безопасности.

Фото с официальной страницы областного департамента образования и науки в социальной сети «ВКонтакте»

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