Курганские школьники и студенты побывали в гостях у блокадников Ленинграда

В дни мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда, школьники и студенты Курганской области побывали в гостях у ветеранов, поблагодарили их за стойкость, вместе спели патриотические песни и подарили на память сувениры.

Ветераны поделились с ребятами историями из своей жизни, дети из первых уст узнали о блокаде, тяготах и лишениях, которые пришлось пережить блокадникам. Активисты регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» из Каргапольской школы побывали в гостях у Любови Юхтиной. Она рассказала, как её с семьей эвакуировали из города.

Ученики Кетовской школы имени контр-адмирала В.Ф. Иванова также поздравили с 80-летием прорыва блокадного Ленинграда Инну Евдокимову.

В настоящее время в Курганской области проживают 12 жителей блокадного Ленинграда.Не все из них смогли встретиться с ребятами-волонтерами, однако теплые слова и творческие подарки школьники вручат им чуть позже.

Наши земляки также участвовали в битвах за город на Неве. В детских домах и интернатах Курганской области в Великую Отечественную войну и после нее воспитывались около 7 тысяч детей из блокадного Ленинграда. Согласно исторической хронологии, блокада города длилась почти 900 дней и ночей. 18 января 1943 было прорвано окружение Ленинграда, а 27 января 1944 года блокада была полностью снята.

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