Курганские школьники и студенты познакомятся с участниками войны

В Курганской области стартуют мероприятия, посвящённые 80-летию со дня победы в Сталинградской битве. С 23 января начинается месячник оборонно-массовой и спортивной работы, в рамках которого будут проведены выставки, встречи с детьми войны и тружениками тыла, акции и другие культурные, спортивные, воспитательные и просветительские мероприятия, сообщает пресс-служба регионального департамента образования.

На неделе «Помни о прошлом – думаем о будущем» школьники и студенты посетят краеведческие музеи и музейные комнаты, посмотрят документальные фильмы, встретятся с участниками Великой Отечественной войны и расскажут о своих родственниках, участвовавших в Сталинградской битве. Помимо этого, ребята примут участие в акции «Стена памяти: зауральцы – участники Сталинградской битвы», побывают на тематических уроках памяти, исторических лекториях в библиотеках.

С 6 по 11 февраля школьников и студентов приглашают в комплекс отдыха и оздоровления «Чумляк-Авангард» на смену «Мир БеZопасности». Для всех желающих в феврале пройдут массовая лыжная гонка «Лыжня России», а также чемпионат Курганской области по пулевой стрельбе, посвящённый Дню защитника Отечества.

Фото Анастасии Пережегиной.

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