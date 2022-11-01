Курганские школьники и студенты смогут блеснуть знаниями в области химии и биологии

Старшеклассников курганских школ и студентов, проходящих обучение в учреждениях среднего профессионального образования, приглашают принять участие в Пироговской олимпиаде по химии и биологии, организованной РНИМУ Н.И. Пирогова Минздрава России, ведущим исследовательским медицинским вузом страны.

Олимпиада проходит уже в третий раз. В этом году принять участие смогут учащиеся 9–11-х классов и студенты, получающие среднее профессиональное образование. Для девятиклассников олимпиада доступна впервые.

Для того чтобы стать участником олимпиады, необходимо с 1 по 20 ноября зарегистрироваться на сайте университета. В личном кабинете важно внести свои данные, выбрать профиль. Каждый участник может попробовать свои силы как в одном предмете, так и в двух.

Сама олимпиада состоит из двух этапов: первый - отборочный, с 22 по 24 ноября 2022 года, проходит дистанционно; второй — заключительный, с 1 по 3 марта 2023 года. Он пройдет в очном формате в Москве в главном здании РНИМУ им. Н.И. Пирогова или в очно-заочном (гибридном) — с применением дистанционных образовательных технологий.

Победителей Пироговской олимпиады ждут: преимущество при поступлении в РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 10 дополнительных баллов индивидуальных достижений к результатам ЕГЭ; дипломы для победителей и призеров, сертификаты для участников заключительного этапа; ценные подарки, сувениры и памятные призы; преимущественное право зачисления в РНИМУ при прочих равных условиях; внеочередное поселение в общежитии РНИМУ для иногородних победителей и призеров.

Задания олимпиады составлены на основе примерных общеобразовательных программ. Участников ждут теоретические и практические задачи.

Ознакомиться с положением об олимпиаде, регламентом её проведения, графиком каждого из этапов, решить задания олимпиады прошлого года, а также подать заявку на участие можно здесь.

Олимпиада является открытой для учащихся из всех регионов РФ. Участие бесплатное.

Все вопросы можно задать организаторам олимпиады по электронной почте: olimpiada@rsmu.ru или по телефону: +7 (495) 434-22-66 (с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45 по московскому времени).

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