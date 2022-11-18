Курганские школьники мастерят поделки из экологичных материалов

А вы знали, что 100 тысяч морских животных и миллион птиц погибают от пластика каждый год? Или что если мусор россиян за год выложить вокруг экватора, то получится стена шириной в метр и высотой в 10 метров? Это и многое другое узнали участники «КДМ – Сумерек», посвящённых экологии.

Событие посетили более 50 учащихся из разных школ города. С подростками об экологическом воспитании поговорила экоактивист, основатель Музея «Время» Анна Величко. Ребята узнали, как в их возрасте можно помогать природе, улучшать экологическую ситуацию.

Кроме того, в самом начале подростки поучаствовали в мастер-классах. Так, они научились мастерить поделки из экологичных материалов, узнали, какие именно материалы экологичны, сделали «Снежный шар» своими руками, «Блокнот без хлопот» и «Волшебный клубочек». Не обошлось и без викторины, чтобы ребята закрепили свои знания, и игры «Дефиле» - участники продемонстрировали остальные свои поделки.

Вопрос экологии актуален сейчас как никогда. Подрастающее поколение зачастую относится к природе бережнее, чем старшее. Подростки часто участвуют в экологических акциях, убирают мусор.

Фото Курганского Дома молодёжи.