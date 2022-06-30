Курганские школьники, обучающиеся на дому, будут получать сухпаёк

Стоимость второго питания ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с первого по четвёртый классы на бесплатное горячее питание установлена из расчета 71 рубль в день. Стоимость двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с пятого по одиннадцатый классы составит из расчета 142 рубля в день.

Кроме того, дети с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, будут получать компенсацию в виде сухого пайка из расчета 142 рубля в день в дни проведения занятий, сообщили в пресс-службе администрации города.

Также бесплатное горячее питание за счет средств городского и областного бюджетов будут продолжать получать ребята с пятого по одиннадцатый классы из малоимущих семей из расчета 71 рубль в день.

Вопрос школьного питания накануне обсуждали на заседании Курганской городской Думы.

Напомним, питание школьников первых-четвертых классов финансируется за счёт федерального, областного и городского бюджетов. Родители стоимость питания не оплачивают. Все ученики младших классов получают питание бесплатно.

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