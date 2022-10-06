Курганские школьники организовали для учителей квартирник и устроили день самоуправления

В Зауралье в День учителя прошли праздничные мероприятия, акции, флешмобы.

В курганской гимназии №30 старшеклассники организовали для любимых педагогов музыкальный квартирник: исполнили душевные песни под аккомпанемент гитары, организовали тематические инсталляции, преподнесли учителям осенние букеты.

Учащиеся школы №44 города Кургана устроили в школьном сообществе «ВКонтакте» настоящийфлешмоб поздравлений для учителей: видеоролики, открытки, фотографии.

В гимназии №47 прошёл День самоуправления. Ученики старших классов провели все уроки вместо учителей, предоставив им возможность отдохнуть в праздничный день. Для педагогов подготовили концертную программу и памятные подарки, сделанные руками учеников младших классов.

В Курганском техникуме сервиса и технологий студенты вручили педагогам медали, написав, почему именно они достойны такой почётной награды, сообщает Молодёжный портал Зауралья. Преподаватели были рады такому вниманию студентов, получив множество комплиментов. А ещё педагоги смогли сфотографироваться с учениками в заранее подготовленных тематических фотозонах.

Фото предоставлено Молодёжным порталом Зауралья.

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