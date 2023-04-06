Курганские школьники отправятся в полёт на дронах

Курганских школьников научат развивать свои «мягкие» и «жесткие» навыки, расскажут, что нужно знать и уметь молодым инженерам, программистам, ученым.

В детском технопарке «Кванториум» 29 апреля пройдет День открытых дверей «КиберМаевка» для детей в возрасте от 10 лет и их родителей.

Мальчишек и девчонок ждут виртуальная экскурсия в мир первых роботов, полеты на дронах и гонки на радиоуправляемых машинах, сообщили в пресс-службе департамента образования. Ребята смогут побывать на мастер-классе по нейросетям и занятиях по изготовлению экосувениров, а также в лазерном тире потренировать меткость в стрельбе из лазерного пистолета или пистолета-резинкострела. А еще участники смогут приобрести пистолеты-резинкострелы на память в качестве игрушек и уникальных сувениров.

Гостям покажут открытые лаборатории косметики и микроскопии и пригласят на крио-шоу «Наука на грани магии».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.