Курганские школьники пишут письма в будущее

В качестве домашнего задания ребятам было предложено написать письмо в будущее себе самому. Школьники признались, что участие в проекте «Билет в будущее» было для них очень интересным и познавательным. В ходе профориентационных мероприятий мальчишки и девчонки открыли для себя много новых специальностей и профессиональных отраслей, всерьез задумались о том, кем они хотят стать в будущем.

Во время занятия школьники посмотрели видеоролик «Выставка профессий», вспомнили все, что узнали на предыдущих уроках и поделились друг с другом впечатлениями об участии в проекте.

«С детства я мечтал стать «Человеком-пауком», помогать людям, спасать и защищать людей. Значит, я должен стать спасателем. Участвуя в проекте, я в этом убедился», - поделился Иван Вильцев.

Его одноклассница Александра Трубчанинова сообщила, что очень любит животных: «С детства мечтаю стать ветеринаром. Мне всегда было интересно: лечить животных трудно или легко? Благодаря проекту «Билет в будущее» я узнала о многих профессиях. И все же работать ветеринаром - это моя заветная мечта!»

Шестиклассница Галина Рушкина тоже хотела бы работать с животными, но в другой профессии: «Больше всего мне нравится тренировать собак. Находить контакт с животными у меня получается лучше всего. Поэтому в будущем я хочу стать кинологом. Я считаю, что проект «Билет в будущее» - это очень хорошая помощь ребятам в выборе профессии. Занятия по данному проекту очень интересные и познавательные!».

- Чтобы моя мечта сбылась, я должен хорошо учиться, много заниматься спортом. Проект «Билет в будущее» - это хорошая помощь ребятам в выборе профессии. Я считаю, что такие проекты нужны современным школьникам, - отметил Артем Швыдко, который мечтает стать космонавтом.

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