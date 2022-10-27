Курганские школьники почувствовали себя архитекторами и геодезистами

Первыми зрителями сериала о выборе профессии «Билет в будущее», который прошел в Курганском государственном колледже, стали более 100 старшеклассников из разных школ областного центра.

Герои фильма - представители медицины, айти, медиа, инженерного дела, различных производств, науки, искусства и многих других сфер. В настоящее время профориентационную историю длиной в девять серий уже посмотрели более 1 миллиона школьников России.

- В каждой серии мы познакомились с личной историей труда и успеха, узнали много любопытных фактов о привычных профессиях, а также сделали для себя ряд неожиданных открытий, - поделились впечатлениями школьники.

Проект ранней профориентации школьников стартовал в нашей области в 2018 году. С тех пор регион является его активным участником. В этом году более 50 учителей-навигаторов помогают ребятам из 60 школ Кургана и области определиться с профессией.

- Это самый большой охват за все время. И для того, чтобы вы познакомились с разными специальностями, примерили их на себя, на площадках 11 колледжей и техникумов мы проводим профессиональные пробы, — обратилась к участникам региональный оператор проекта Людмила Матасова.

После презентации фильма для школьников организовали экскурсию по госколледжу и предложили попробовать себя в роли архитектора, электромонтажника, строителя, геодезиста, повара-кондитера, инженера-конструктора. А на второй площадке колледжа ребята примерили на себя профессии бухгалтера, лесника и ветеринара.

Как сообщили в Департаменте образования и науки Курганской области, сегодня старшеклассники побывали в Курганском технологическом колледже, Шумихинском аграрно-строительном колледже, Мишкинском профессиональном педагогическом колледже и Шадринском политехническом колледже. Профпробы для зауральских школьников продолжатся.

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