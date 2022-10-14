Курганские школьники помогли озеленить Городской сад

Продолжается озеленение и благоустройство курганского Городского сада. Недавно был получен новый посадочный материал – 1400 экземпляров деревьев и кустарников. Работники городской дирекции парков и скверов уже начали их высаживать. В озеленении Городского сада им помогли учащиеся 2 Б класса прогимназии № 63. Ребятам понравилось своими руками делать город красивее и ярче, школьники получили массу впечатлений и урок любви к природе.

За два последних дня на территории Городского сада высажено более 500 декоративных кустарников и деревьев. 80% нового посадочного материала составляют кустарники, часть из них дополнит живую изгородь вокруг Александро-Невского кафедрального собора. В Городском саду будут расти кизил, чубушник, дёрен, спирея, барбарис, миндаль, туя. Кроме того, здесь высаживают яблони, березы, плакучие и шаровидные ивы, рябину обыкновенную, жасмин. Все растения высаживаются таким образом, чтобы образовать живописные композиции, соответствующие стилистике Городского сада. Деревья и кустарники объединены в группы, составляющие единый индивидуальный ансамбль для каждой из зон Горсада.

Все деревья и кустарники, которые высаживаются на территории Горсада, адаптированы к климатическим условиям нашего региона, рассказал директор муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков и скверов» Анатолий Тарасенко. Зимой аллеи Горсада украсят хвойники – ель обыкновенная, можжевельник казацкий, можжевельник сибирский. Ранней весной зацветет миндаль. Особое внимание при подборе саженцев уделяется качеству посадочного материала, жизнеспособности корневой системы.

Фото предоставлено прогимназией №63.

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