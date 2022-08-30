Курганские школьники помогут записать аудиокниги сверстникам из Петербурга

Проект «Вслух» был создан подростками для подростков. С его помощью можно услышать литературные новинки, обсудить понравившуюся книгу онлайн со сверстником, а также найти новых друзей по всей стране. Вот и Курганских активистов пригласили стать участниками команды. А проект, кстати, стал уже международным.

Создание одной тактильной книги занимает около 12 часов. Помимо этого такие издания стоят в разы дороже обычных книг. Поэтому всё чаще в последнее время незрячие и слабовидящие выбирают аудиоформат. К ним подключаются и абсолютно здоровые люди – слушать книгу гораздо удобнее – в дороге, дома, во время готовки или отдыха можно включить любимое или новое произведение и насладиться озвучкой. Дикторы передают все эмоции, читают произведения с нужной интонацией. Однако проект «Вслух» - не просто про доступность книг в аудиоформате для подростков. Данное направление позволяет начать общение среди сверстников, найти друзей, потому что ребята не просто читают вместе – они делятся впечатлениями и обсуждают любимых героев.

Проект «Вслух» был придуман незрячим участником конкурса юных чтецов «Живая классика» Фёдором Лысиковым. Он предложил записывать для подростков литературные новинки именно в аудиоформате.

Этот сезон отличается многообразием современных авторов, которых в школьных библиотеках мало. Писатели поделятся с участниками даже рукописями – сочинениями, которые ещё не изданы. А значит, у ребят появилась возможность узнать о книжных новинках первыми. Писатели Тамара Крюкова, Эльвира Смелик, Нина Дашевская, Анна Анисимова, Ася Кравченко, Евгений Чеширко, а так же представитель издательства «Самокат» в Санкт-Петербурге Ника Максимова уже поддержали проект.

Петербургские школьники на призыв поучаствовать в акции откликнулись первыми. Однако текстов оказалось так много, что подростки будут только рады помощи сверстников из разных регионов страны. В течение сезона старшеклассники – волонтёры поучаствуют в творческих мастер-классах по чтецкому мастерству, чтобы подготовиться к записи аудиокниг. Также пройдут и встречи с писателями в специальном организованном книжном клубе.

За три года школьники озвучили уже более ста произведений, а к некоторым из них появились и аудиоспектакли. Аудиотека постоянно обновляется. Если что-то заинтересовало – можно бесплатно прослушать их на сайте проекта «Вслух».

Проект реализуется фондом «Живая классика» на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества при поддержке комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга

По информации пресс-службы конкурса юных чтецов «Живая классика».