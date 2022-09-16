Курганские школьники пообщались с «детьми войны» и прошлись по хранилищу

Где можно поработать с настоящими выпусками газет 1945 года, послушать «живые» рассказы «детей войны» и побывать в святая святых — настоящем хранилище уникальных документов? Конечно, в архиве. Накануне для одиннадцатиклассников курганской школы №5 «Урок памяти» был проведён в стенах Государственного архива социально-политической истории Курганской области (ГАСПИКО).

Урок прошёл в рамках акции «Сохраним историю вместе», которую запустил архив к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Эта война явилась одним из самых трудных испытаний для нашего государства. С первых дней она стала всенародной борьбой за свободу и независимость. Забыть это нынешние поколения не имеют права. Именно поэтому изучение истории войны, знакомство с ее участниками и тружениками тыла и сохранение документальной памяти как никогда актуально в настоящее время. Для этого в архиве был создан Центр «Сохраняем историю».

«В марте 2020 года был открыт Центр по сбору и оцифровке документов о Великой Отечественной войне, об её участниках и тружениках тыла из личных архивов жителей Курганской области. Совместно с Центром мы провели очень много совместных мероприятий, работали со школами и школьными музеями, с ветеранскими организациями, с ведомственными музеями. А эту акцию мы решили проводить, чтобы расширить информационное поле», - рассказала начальник отдела использования документов и оказания госуслуг Наталья Бороденко.

Специалисты принимают для оцифровки фотографии, открытки, наградные листы, удостоверения, фронтовые письма, дневники. Оригиналы документов хранятся в архивных фондах, где созданы все условия для сохранения уникальной информации: влажность, свет, температура важны для сохранения носителей. Работники архива выполняют и социальную функцию, консультируя обратившихся о возможных местах хранения необходимой информации об участниках войны и работниках тыла, а также проводят их поиск через специальные поисковые системы и базы данных.

«Наша цель — именно сохранять документы, сохранять историю, ведь история государства очень часто строится из биографий простых граждан. Наш Центр был создан в рамках исполнения Поручения Президента РФ о сохранении истории о Великой Отечественной войне для противодействия фальсификации исторических фактов. Ведь даже любая фотография — это уже фотодокумент, который позволяет увидеть, как жили люди в определённую эпоху», - подчеркнула и.о. директора ГАСПИКО Ирина Панишева.

По традиции, помощник начальника отделения военного комиссариата Кургана Елена Мурсакова передала в архив накопленный сотрудниками военкомата материал. Это фотодокументы о фронтовиках, которых уже давно нет в живых, в цифровом варианте.

Ребята познакомились с двумя экспозициями архива - «Они сражались за Родину» и «Труженики тыла — незаметные герои». Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. У каждой семьи имеются свои воспоминания о том страшном времени. Процесс подготовки выставки послужил поводом обратиться к воспоминаниям родственников, открыть семейные альбомы, начать поиск на портале «Подвиг народа», узнать о своих близких.

«Наше региональное отделение существует с 2016 года. Я, ещё и как руководитель школьного музея школы №9, хочу сказать молодёжи, что память очень важна в жизни каждого. На одной из фотографий выставки я увидела портрет своего преподавателя пединститута Михаила Даниловича Янко. А знать свою родословную и историю страны необходимо всем нам», - обратилась к ребятам председатель Курганского отделения общественной организации «Дети войны» Людмила Георгиевна Гауц.

Поколение «Дети войны» описывают своё детство в воспоминаниях, интервью, рассказах. У них разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия — потеря прекрасного мира детства. Детьми войны считаются те, кто родились с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Самому молодому «ребёнку войны» сейчас 77 лет, самому старшему — 94. В нашей области проживает около 40 тысяч детей войны.

Своей историей со школьниками поделилась одна из представителей поколения «Детей войны» Валентина Александровна Нечухрина: «Когда началась война мне было три годика. Я жила на селе в шадринском районе. Было и голодное время, и много известий о смерти, но во время войны были и свадьбы со всеми обрядами и традициями. Очень запомнился День Победы, когда на улицу высыпали все жители. Но и послевоенный период имеет очень большое значение, потому что уже с четвёртого класса мы привлекались к работам на колхозные поля. В нашем селе был детский дом, где жили дети из Ленинграда, они учились вместе с нами. Уходя в школу, бабушка всегда клала нам пирожок для этих ребят. И часть учителей у нас была из эвакуированных. Они нас научили всему. Даже танцевать вальс. А на полуторке нас возили в Шадринский драмтеатр».

Актуальностью урока стало изучение истории региона в военный период через газетные материалы 1945 года издания «Красный Курган» (ныне газета «Новый мир»).

«С практической точки зрения понравилось работать с газетой 1945 года. А наглядно понравилась экскурсия по хранилищу. Живой рассказ «детей войны» очень впечатлил. Мой прадедушка Кузьма Власович Березин участвовал в Великой Отечественной войне, для меня он герой. Я делал про него доклад. По рассказам моей прабабушки, во время одного из сражений он в рукопашном бою обезвредил трёх немцев. Он прошёл всю войну, умер своей смертью. Я буду сдавать ЕГЭ по истории, я её выделяю из всех предметов школьной программы», - поделился ученик школы №5 Павел Радченко.

21 сентября в школе пройдёт следующий «Урок памяти», на котором ребята на выбранную из газеты тему изучения представят свои исследовательские работы.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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