Курганские школьники поют масленичные песни и выставляют видео в соцсети

Юных курганцев приглашают к участию в играх, викторинах и мастер-классах. Всероссийская акция «Широкая Масленица» пройдет с 20 по 26 февраля.

Школьники могут подготовить работы по трем номинациям – смотря кто что любит – петь, читать стихи, мастерить поделки. Исполнение нужно написать на видео и опубликовать с хештегом #масленицакдш в соцсети «ВКонтакте». Не забудьте указать регион, номинацию, имя и фамилию. Обязательное условие - открытая страница с возможностью обратной связи.

По итогам акции члены жюри выберут 10 лучших работ в каждой из номинаций, уточнили в пресс-службе управления культуры Курганской области. Лидеры получат сертификат участника и подарочные наборы от проекта «Культура для школьников», их работы разместят на портале культурадляшкольников.рф. Победителей объявят 13 марта 2023 года. С положением акции можно ознакомиться здесь.