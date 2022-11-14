Курганские школьники поздравят самых родных людей с Днём матери

С 18 по 28 ноября пройдёт Всероссийская акция, посвящённая Дню матери. Представлено три формата. Первый – «Модная перезагрузка» - заключается в создании модного парного образа для торжественного выхода со своей мамой. Весь процесс необходимо отразить в видеоролике, который нужно опубликовать на своей странице (или странице родителя) «ВКонтакте» с хештегами #РДШ #ДеньМатери2022 #МоднаяПерезагрузка #АртЛаб. По желанию можно дополнить пост рассказом.

Второй формат называется «Поговори с мамой».Организаторы предлагают взять интервью у самого дорогого человека в жизни – у мамы. Запишите видеоролик, в котором вы задаёте действительно интересные и необычные вопросы, которые помогут лучше узнать об увлечениях и любимых занятиях мамы. Нужно отразить и процесс подготовки к интервью. Этот пост также можно дополнить рассказом. Выполненное задание опубликуйте на личной или родительской странице «ВКонтакте» с хештегами #РДШ, #ДеньМатери2022, #ПоговориСМамой, #АртЛаб.

Также предусмотрен формат «Завтрак для мамы».Российское движение школьников предлагает приготовить и презентовать маме вкусный завтрак. Зафиксируйте весь процесс на видео и опубликуйте его на своей странице (странице родителя)«ВКонтакте». По желанию можно добавить рассказ. Пост необходимо дополнить хештегами #РДШ, #ДеньМатери2022, #ЗавтракДляМамы2022, #ШефВШколе.

Для участия во Всероссийской акции необходимо пройти регистрацию на сайте РДШ.РФ,выполнить конкурсное задание в соответствии с выбранным форматом акции, подать заявку до 28 ноября с прикреплённой ссылкой на пост и вступить в официальное сообщество«Российское движение школьников | РДШ».

Итоги акции будут опубликованы в группе РДШ во «ВКонтакте» не позднее 12 декабря. Победители в каждом формате акции получат электронные дипломы и сувениры от РДШ.

Фото Николая Пушилина.

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