Курганские школьники примерят на себя роль предпринимателя

С 1 по 31 марта на образовательной платформе Учи.ру пройдет онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учащихся. Образовательный проект поможет школьникам с 1 по 9 класс узнать ответы на самые важные финансовые вопросы.

В этом году в программу олимпиады включены задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели – накопить деньги на подарок. Кроме того, учащимся предстоит на время стать бизнесменами: открыть виртуальное предприятие, приобрести для него оборудование, подумать, как продвигать свой товар и привлекать клиентов. Ребята получат первые бизнес-навыки: научатся оценивать финансовые риски, планировать бюджет.

Для успешного выполнения заданий не требуется углубленных знаний школьной программы, что обеспечивает равные шансы на победу всем участникам. Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с выходом в интернет и зарегистрироваться на сайте finance.uchi.ru или войти с логином и паролем от Учи.ру.

Участники и победители могут получить получат дипломы. А некоторым из них вручат сертификаты и грамоты, которые они будут размещать в личных кабинетах.

Мероприятие проводится при содействии Банка России, Минфина России и Минэкономразвития России.

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