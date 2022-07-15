Курганские школьники примут участие в тренировочном этапе Всероссийской олимпиады по инскусственному интеллекту

Стартовал тренировочный этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. В этом году он проводится впервые благодаря поддержке Института стратегии развития образования РАО и компании VK.

«Участие в тренировочном этапе позволяет познакомиться с интерфейсом информационной системы олимпиады и банком тренировочных заданий, загрузить программный код, проверить его работоспособность, получить оценку правильности решения, – сказал директор Департамента цифроновой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

Тренировочный этап проводится в лайн-формате на портале All Cups, интерактивный банк тренировочных заданий доступен круглосуточно после регистрации на официальном сайте олимпиады, которая уже началась и продлится до 25 сентября.

Участниками олимпиады могут стать ученики 8–11 классов. Отборочный этап пройдет с 26 по 30 сентября. Затем последуют основной (10–14 октября) и заключительный (7–18 ноября) этапы. Победители будут объявлены 1 декабря.

Добавим, что Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту для старшеклассников проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Фото: ru.freepik.com.