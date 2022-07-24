Курганские школьники смогут посетить интерактивную выставку «Билет в будущее»

Уникальная интерактивная выставка «Билет в будущее» скоро станет доступна для всех школьников. Благодаря этому, ребята смогут пройти профориентационный квест, получить уникальные терабинаты и создать свой город мечты.

Сейчас выставка действует в 24 регионах страны, где существуют парки «Россия – моя история», но уже в сентябре ее переведут в онлайн-формат, и она станет доступна каждому, кто выбирает свой профессиональный путь.

Главная задача выставки – заинтересовать школьника профессией, чтобы в дальнейшем он захотел узнать о ней как можно больше. В экспозицию входят 8 профессиональных сред: «индустриальная», «здоровая», «комфортная», «безопасная», «умная», «социальная», «деловая» и «креативная», а в новом учебном году добавится еще и «аграрная».

В новом сезоне проекта «Билет в будущее» учеников с 6 по 11 классы будет ждать сюрприз. На сайте появится возможность попробовать себя в девяти различных профессиях с помощью онлайн-тренажеров. Организаторы уверяют, что это будет не просто цифровая история, а настоящие профессиональные пробы, благодаря которым подросток сможет ощутить себя, например, врачом телемедицины, инженером или программистом.

Школьники Курганской области, которым не терпится окунуться в мир профессий уже сегодня, могут побывать на такой выставке в Тюмени, а уже в сентябре ее можно будет посетить онлайн. Доступ будет открыт на сайте «Билет в будущее» в личном кабинете каждого школьника. А педагоги смогут из материалов этой выставки собрать целое занятие в классе.

«Ребята делятся на группы, в каждом зале проходят задания, связанные с профессиями, и получают супер-символы. Смысл в том, что конец нашего квеста – вариативен. Его нельзя не пройти, ответить неправильно. В зависимости от того, в каком зале они справились с заданиями лучше всего, у них по итогу получается свой город будущего. Ребятам это интересно, и самое главное – в игре нет соревновательного элемента, которого мы хотели избежать. Нам очень хотелось сделать так, чтобы этот квест нельзя было проиграть. Именно поэтому мы придумали сложную историю с символами, в которых зашифровано количество очков», - рассказывает директор по развитию проекта «Проекториум» и автор выставки Александра Потехина.

По информации пресс-службы департамента образования Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.